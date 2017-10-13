Карпати оштрафовані на 100 тисяч за безлади на трибунах в матчі з Прикарпаттям?

Фото інциденту

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ оштрафував Карпати на 100 тисяч гривень за безлади фанатів в матчі Кубка України проти Прикарпаття (1:2) на стадіоні Рух.

Також вболівальники Карпат не зможуть відвідати наступні дві виїзні гри свого клубу, пише Фіртка.

Нагадаємо, 21-го вересня, під час кубкової зустрічі проти ФК Прикарпаття, фанати львівської команди почали кидати петарди і фаєри на поле.

Пізніше вони побилися з деякими гравцями Карпат, а також представниками правопорядку.

Раніше повідомлялося, що Карпати звільнили Дячука-Ставицького.