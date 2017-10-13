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13.10.2017
31 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]13.10.2017 23:15
Карпати оштрафовані на 100 тисяч за безлади на трибунах в матчі з Прикарпаттям?
|Фото інциденту
Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ оштрафував Карпати на 100 тисяч гривень за безлади фанатів в матчі Кубка України проти Прикарпаття (1:2) на стадіоні Рух.
Також вболівальники Карпат не зможуть відвідати наступні дві виїзні гри свого клубу, пише Фіртка.
Нагадаємо, 21-го вересня, під час кубкової зустрічі проти ФК Прикарпаття, фанати львівської команди почали кидати петарди і фаєри на поле.
Пізніше вони побилися з деякими гравцями Карпат, а також представниками правопорядку.
Раніше повідомлялося, що Карпати звільнили Дячука-Ставицького.
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