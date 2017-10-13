П'ятов: У збірників є якась спустошеність

Андрій П'ятов

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій П'ятов вважає, що багато партнерів по команді ще не відійшли від матчів за збірну України.

Про це він сказав після перемоги над полтавською Ворсклою 3:2.

"Коломоєць молодець - дивлюся, він лідерам по два голи забиває. Ви знаєте, що у нас в Україні мало нападників. Хочеться, щоб з'явився свій бомбардир", - сказав голкіпер.

Водночас П'ятов додає, що не йому вирішувати кого викликати в збірну, але, якщо Коломоєць продовжить забивати, то неодмінно отримає таке запрошення.

"Суто моя думка - ми ще не відійшли від збірної. Є якась спустошеність, немає тих емоцій. Виграли, але таке відчуття, що програли, якщо чесно", - цитує П'ятова Террикон.

Нагадаємо, що збірна України не вийшла на чемпіонат світу-2018.

Зазначимо також, що головний тренер Ворскли радить Шевченку звернути увагу на Коломойця.