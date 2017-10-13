П'ятов: У збірників є якась спустошеність
|Андрій П'ятов
Голкіпер донецького Шахтаря Андрій П'ятов вважає, що багато партнерів по команді ще не відійшли від матчів за збірну України.
Про це він сказав після перемоги над полтавською Ворсклою 3:2.
"Коломоєць молодець - дивлюся, він лідерам по два голи забиває. Ви знаєте, що у нас в Україні мало нападників. Хочеться, щоб з'явився свій бомбардир", - сказав голкіпер.
Водночас П'ятов додає, що не йому вирішувати кого викликати в збірну, але, якщо Коломоєць продовжить забивати, то неодмінно отримає таке запрошення.
"Суто моя думка - ми ще не відійшли від збірної. Є якась спустошеність, немає тих емоцій. Виграли, але таке відчуття, що програли, якщо чесно", - цитує П'ятова Террикон.
Нагадаємо, що збірна України не вийшла на чемпіонат світу-2018.
Зазначимо також, що головний тренер Ворскли радить Шевченку звернути увагу на Коломойця.
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com