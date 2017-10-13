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13.10.2017
33 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.10.2017 23:48
Штутгарт вириває перемогу у Кельна. Матч 8-го туру Бундесліги
Штутгарт на своєму полі обіграв Кельн завдяки голу Аколо на останніх хвилинах.
Чемпіонат Німеччини
8 тур
13 жовтня
Штутгарт - Кельн 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Доніс (38), 1:1 – Хайнц (77), 2:1 – Аколо (90)
Штутгарт: Цилер, Бадштубер, Камінськи (Бек, 18), Аого, Баумгартль, Мангаля, Аскасібар, Брекало (Аколо, 61), Павар, Доніс (Гінчек, 80), Теродде.
Кельн: Хорн, Хайнц, Соренсен, Клюнтер, Йойіч (Гірассі, 66), Рауш (Хандверкер, 72), Озджан (Пісарро, 46), Лєманн, Бітенкур, Цоллєр, Осако.
Попередження: Соренсен (33), Рауш (63), Клюнтер (75), Аскасібар (85), Аколо (90)
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