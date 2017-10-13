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13.10.2017  23:55

Ліон перемагає Монако на останній хвилині. Матч 9-го туру Чемпіонату Франції

Гол Фекіра в доданий арбітром час приносить Ліону довгоочікувану перемогу над Монако.

Чемпіонат Франції

9 тур

13 жовтня

Ліон - Монако 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 – Діас (11), 1:1 – Лопеш (17), 2:1 – Фекір (23), 2:2 – Траоре (34), 3:2 – Фекір (90).

Ліон: Антоні Лопеш, Тете, Янга-Мбіва, Діакабі, Менді (Марсал, 84), Тузар, Ндомбеле (Маоліда, 80), Траоре (Депай, 60), Ауар, Фекір, Діас.

Монако: Субашич, Туре, Жемерсон, Конголо, Глік, Моутіньо, Лемар (Бошилья, 89), Лопеш, Траоре (Тілеманс, 80), Кейта (Каррільо, 90), Меіте.

Попередження: Фекір (45), Янга-Мбіва (48), Антоні Лопеш (52), Траоре (55), Діакабі (68)
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