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14.10.2017  00:08

Еспаньол розписав мирову з Леванте. Матч 8-го туру чемпіонату Іспанії

Матч-відкриття 8-го туру чемпіонату Іспанії між Еспаньолом і Леванте завершився сухою нічиєю.

Чемпіонат Іспанії

8 тур

13 жовтня

Еспаньол - Леванте 0:0

Еспаньол: Лопес, Ермосо, Каріколь, Марк Наварро (Санчес, 58), Лопес Сільва, Дардер, Хаві Фуего (Гранеро, 73), Хурадо (Гарсія, 57), Пьятті, Морено, Баптістао.

Леванте: Фернандес, Постіго (Барді, 80), Луна, Педро Лопес, Родрігес, Дукуре (Робер, 38), Лерма, Кампанья, Моралес, Нано (Боатенг, 67), Іві Лопес.

Попередження: Нано (24), Постіго (39), Ермосо (57), Моралес (60), Хаві Фуего (68)
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