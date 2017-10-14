Коноплянка залишився в запасі на матч з Гертою

Український півзахисник Шальке Євген Коноплянка почне матч 8-го туру Бундесліги проти Герти на лавці запасних.

Das ist unsere Start-1⃣1⃣ für das Auswärtsspiel in Berlin❗️ #BSCS04 pic.twitter.com/hFafFQFkCJ — FC Schalke 04 (@s04) 14 жовтня 2017 р.

Як відомо, матч Герта - Шальке відбудеться 14-го жовтня о 16.30.

Раніше німецькі ЗМІ писали, що Коноплянка і Ярмоленко вийдуть в старті на матчі 8-го туру Бундесліги.