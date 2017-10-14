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41 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]14.10.2017 15:55
Коноплянка залишився в запасі на матч з Гертою
Український півзахисник Шальке Євген Коноплянка почне матч 8-го туру Бундесліги проти Герти на лавці запасних.
Das ist unsere Start-1⃣1⃣ für das Auswärtsspiel in Berlin❗️ #BSCS04 pic.twitter.com/hFafFQFkCJ— FC Schalke 04 (@s04) 14 жовтня 2017 р.
Як відомо, матч Герта - Шальке відбудеться 14-го жовтня о 16.30.
Раніше німецькі ЗМІ писали, що Коноплянка і Ярмоленко вийдуть в старті на матчі 8-го туру Бундесліги.
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