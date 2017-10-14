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9 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.10.2017 16:14
Пірло відмовився працювати асистентом Конте у Челсі
|Андреа Пірло
Італійський півзахисник Нью-Йорк Сіті Андреа Пірло відмовився працювати асистентом Антоні Конте у Челсі.
Про це заявив сам гравець у коментарі Daily Mail.
"Я не буду працювати асистентом Антоніо Конте. Ми потрібен час, щоб відпочити. Взимку я повернусь до Італії, зроблю паузу і проведу час з моєю сім'єю та друзями", - сказав він.
"Я візьму час на роздуми щодо свого майбутнього", – цитує Пірло football24.ua.
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