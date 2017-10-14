Пірло відмовився працювати асистентом Конте у Челсі

Андреа Пірло

Італійський півзахисник Нью-Йорк Сіті Андреа Пірло відмовився працювати асистентом Антоні Конте у Челсі.

Про це заявив сам гравець у коментарі Daily Mail.

"Я не буду працювати асистентом Антоніо Конте. Ми потрібен час, щоб відпочити. Взимку я повернусь до Італії, зроблю паузу і проведу час з моєю сім'єю та друзями", - сказав він.

"Я візьму час на роздуми щодо свого майбутнього", – цитує Пірло football24.ua.

Раніше Пірло розповів, коли завершить кар'єру.