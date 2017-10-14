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28 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.10.2017 16:39
Ліверпуль та МЮ переможця не виявили. Матч 8-го туру АПЛ
В рамках 8-го туру АПЛ Ліверпуль приймав Манчестер Юнайтед.
Гра закінчилася нульовою нічиєю.
Чемпіонат Англії
8 тур
14 жовтня
Ліверпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 (0:0)
Ліверпуль: Міньоле - Матип, Морено, Гомес, Ловрен - Коутіньо (Старрідж,79), Вейналдум, Фірміно (Соланке, 87), Джан, Салах (Окслейд-Чемберлен,78), - Хендерсон.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Смоллінг, Дарміан, Валенсія, Джонс - Янг (Лінделоф, 90+3), Матіч, Эррера, Мхітарян (Ліінгард, 63) - Марсьяль (Решфорд, 65), Лукаку.
Попередження: Смоллінг (74), Янг (78)
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