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14.10.2017  16:39

Ліверпуль та МЮ переможця не виявили. Матч 8-го туру АПЛ

В рамках 8-го туру АПЛ Ліверпуль приймав Манчестер Юнайтед.

Гра закінчилася нульовою нічиєю.

Чемпіонат Англії

8 тур

14 жовтня

Ліверпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 (0:0)

Ліверпуль: Міньоле - Матип, Морено, Гомес, Ловрен - Коутіньо (Старрідж,79), Вейналдум, Фірміно (Соланке, 87), Джан, Салах (Окслейд-Чемберлен,78),  - Хендерсон.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Смоллінг, Дарміан, Валенсія, Джонс - Янг (Лінделоф, 90+3), Матіч, Эррера, Мхітарян (Ліінгард, 63) - Марсьяль (Решфорд, 65), Лукаку.

Попередження: Смоллінг (74), Янг (78)
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