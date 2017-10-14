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14.10.2017  16:54

14 жовтня в чемпіонаті Другої ліги відбулися матчі 16-го туру.

Друга ліга-2017/18 України з футболу

Матчі 16-го туру

14 жовтня

Група А

Прикарпаття – Буковина - 5:2 (1:1)

Голи: 0:1 - Раца (22), 1:1 - Конкольняк (27), 2:1 - Дитко (63), 2:2 - Раца (69) П, 3:2 - Худобяк (77), 4:2 - Худобяк (81), 5:2 - Худобяк (87)

Поділля - ФК Львів - 2:0 (0:0)

Голи: Рижук (58), Морговський (72)

Скала – Арсенал Київщина - 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - Омоко (72) П, 0:2 - Авданян (79), 0:3 - Глущенко (90+4)
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