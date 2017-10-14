Юрген Клопп: МЮ приїхав за нічиєю

Головний тренер Ліверпуля вважає, що МЮ Моуріньо приїхав за нічиєю і досяг бажаного.

Про це заявив німецький спеціаліст в інтерв'ю BBC

"Ліверпуль не може дозволити собі так грати, але для Манчестера це нормально", - цитує Клоппа sports.ru

Нагадаємо, що Ліверпуль і Манчестер переможця не виявили.