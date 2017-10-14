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14 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.10.2017 17:02
Юрген Клопп: МЮ приїхав за нічиєю
Головний тренер Ліверпуля вважає, що МЮ Моуріньо приїхав за нічиєю і досяг бажаного.
Про це заявив німецький спеціаліст в інтерв'ю BBC
"Ліверпуль не може дозволити собі так грати, але для Манчестера це нормально", - цитує Клоппа sports.ru
Нагадаємо, що Ліверпуль і Манчестер переможця не виявили.
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