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15 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.10.2017 17:29
Крістал Пелас нарешті забили в АПЛ
|Фото GettyImages
Крістал Палас в матчі 8-го туру АПЛ забили свій перший гол в цьому сезоні.
Підопічні Роя Ходжсона забили у ворота діючого чемпіона Челсі вже на 11 хвилина матчу, відзначився Йоан Кабай.
Для того щоб забити свій перший гол в цьому сезоні команді з передмістя Лондона знадобилася 731 хвилина, повідомляє Чемпіонат.
Нагадаємо, що Ліверпуль і МЮ переможця не виявили.
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E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com