Крістал Пелас нарешті забили в АПЛ

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Крістал Палас в матчі 8-го туру АПЛ забили свій перший гол в цьому сезоні.

Підопічні Роя Ходжсона забили у ворота діючого чемпіона Челсі вже на 11 хвилина матчу, відзначився Йоан Кабай.

Для того щоб забити свій перший гол в цьому сезоні команді з передмістя Лондона знадобилася 731 хвилина, повідомляє Чемпіонат.

Нагадаємо, що Ліверпуль і МЮ переможця не виявили.