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14.10.2017
64 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.10.2017 20:48
Ніколай Костов: Ми трохи поступалися в єдиноборствах
|Ніколай Костов
Головний тренер Сталі залишився задоволений грою своєї команди проти Зорі.
Але зазначив, що підсумковий рахунок його незадовільнив.
"Сьогодні ми грали проти Зорі, добре зіграної команди. Ми трохи поступалися в єдиноборствах", - сказав болгарський спеціаліст.
"В цілому гра була непоганаю, але підсумок назадовільний. Якщо будемо грати як сьогодні, то резальтати прийдуть", - цитує Костова офіційний сайт Зорі.
Нагадаємо, що Сталь поступилася Зорі в матчі 12-го туру української Прем'єр-Ліги
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E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com