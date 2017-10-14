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14.10.2017  20:48

Ніколай Костов: Ми трохи поступалися в єдиноборствах

Ніколай Костов

Головний тренер Сталі залишився задоволений грою своєї команди проти Зорі.

Але зазначив, що підсумковий рахунок його незадовільнив.

"Сьогодні ми грали проти Зорі, добре зіграної команди. Ми трохи поступалися в єдиноборствах", - сказав болгарський спеціаліст.

"В цілому гра була непоганаю, але підсумок назадовільний. Якщо будемо грати як сьогодні, то резальтати прийдуть", - цитує Костова офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, що Сталь поступилася Зорі в матчі 12-го туру української Прем'єр-Ліги
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