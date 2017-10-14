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14.10.2017
45 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.10.2017 21:48
Юрій Вірт: Рано повірили в перемогу
|Юрій Вірт / Верес Рівне
Головний тренер Вереса Юрій Вірт вважає, що його команда втратила 2 очки у грі проти Маріуполя.
Про це сказав під час прес-конференції сам тренер рівненців.
"Матч можна розділити на дві частини - до і після вилучення", - сказав Вірт.
"До вилучення ми контролювали хід гри і забили гол, але після вилучення чомусь зупинилися", - продовжив наставник.
"Допустили занадто багато помилок в останні 20 хвилин гри, пропустили гол і могли ще пропустити. Так грати не можна", цитує Вірта офіційний сай Вереса
Нагадаємо, що напередодні Шахтар переміг Ворсклу з рахунком 3:2.
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