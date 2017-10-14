Юрій Вірт: Рано повірили в перемогу

Юрій Вірт / Верес Рівне

Головний тренер Вереса Юрій Вірт вважає, що його команда втратила 2 очки у грі проти Маріуполя.



Про це сказав під час прес-конференції сам тренер рівненців.



"Матч можна розділити на дві частини - до і після вилучення", - сказав Вірт.

"До вилучення ми контролювали хід гри і забили гол, але після вилучення чомусь зупинилися", - продовжив наставник.

"Допустили занадто багато помилок в останні 20 хвилин гри, пропустили гол і могли ще пропустити. Так грати не можна", цитує Вірта офіційний сай Вереса

Нагадаємо, що напередодні Шахтар переміг Ворсклу з рахунком 3:2.