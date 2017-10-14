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14.10.2017
30 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.10.2017 21:53
Олександр Бабич: Результатом ми не задоволені
|Олександр Бабич
Головний тренер Маріуполя вважає, що у грі Верес - Маріуполь на полі була лише його команда.
Про це сказав сам наставник Маріуполя Олександр Бабич на післяматчевій прес-конференції
"Ми повністю володіли ініціативою, котролювали м'яч і навіть граючи у меньшості не відходили від своєї гри", - сказав Бабич
"Для мене ця нічия важливіша за пермогу. Команда проявила характер і в меньшості зрівняла рахунок", - продовжив керманич Маріуполя
"В кінці ми мали чудовий момент і могли забити. І в цьому немає нічого дивного - сьогодні на полі була лише одна команда", - цитує Бабича офіційний сайт Маріуполя
Нагадаємо, що гра Верес - Маріуполь закінчилася внічию 1:1.
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