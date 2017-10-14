Команда Реброва громить суперника в національній першості

Сергій Ребров

Аль-Ахлі Сергія Реброва вдруге поспіль забиває своїм суперникам 5 м'ячів в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Цього разу підопічні українського спеціаліста перемогли Аль Шабаб - 5:2

Відзначимо, що в минулому турі Аль-Ахлі переміг Аль-Раед - 5:3

Після цієї перемоги команда Сергія Реброва очолила турнірну таблицю з 13-а очками в 6-ти зіграних матчах, передає Трибуна.