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14.10.2017
143 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.10.2017 22:23
Команда Реброва громить суперника в національній першості
|Сергій Ребров
Аль-Ахлі Сергія Реброва вдруге поспіль забиває своїм суперникам 5 м'ячів в чемпіонаті Саудівської Аравії.
Цього разу підопічні українського спеціаліста перемогли Аль Шабаб - 5:2
Відзначимо, що в минулому турі Аль-Ахлі переміг Аль-Раед - 5:3
Після цієї перемоги команда Сергія Реброва очолила турнірну таблицю з 13-а очками в 6-ти зіграних матчах, передає Трибуна.
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