ПСЖ здобуває чергову перемогу. Матчі 9-го туру Ліги 1

В чемпіонаті Франції з футболу ПСЖ переміг Діжон, а Сент-Етьєн здобуває вольову перемогу, забивши в другому таймі 3 м'ячі.

Чемпіонат Франції

9 тур

14 жовтня

Дижон – ПСЖ 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Менье, (70), 1:1 – Жанно,(87), 1:2 – Менье, (90).

Діжон: Рене, Розьє, Варро, Джилободжи, Хаддаді, Амальфітано, Марьє (Бальмон, 82), Шека, Квон Чхан Хун (Саммарітано, 73), Жанно, Сліті (Саід, 72).

ПСЖ: Ареоля, Меньє, Маркіньос, Кімпембе, Берчіче, Дані Алвес, Рабьо, Дракслер (Ло Чельсо, 73), Ді Марія (Лукас Моура, 77), Мбаппе, Неймар.

Поперендження: Неймар (40), Сліті (42), Кімпембе (48), Розьє (50), Дані Алвес (52), Рабьо (75), Марьє (77), Жанно (89).

Лілль – Труа 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Дарбьон, (3), 1:1 – Луіс Араужо, (12), 2:1 – Тіаго Мендес, (74).

Лілль: Меньян, Балло, Алонсо, Іе, Біссума, Эль-Газі, Амаду, Пепе, Тіаго Мендес (Тіаго Майя, 83), Луїс Араужо, Бензія (Понсе, 69).

Труа: Самасса, Ерей, Траоре, Кордоваль, Віскаррондо, Дінгоме, Беллюгу, Кауі (Грансір, 77), Пеле (Конфе, 64), Дарбьон (Бен-Саада, 83), Ньян.

Попередження: Дінгоме (50), Пепе (66), Траоре (69).

Генгам – Ренн 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 57 Діалло, 2:0 – 89 Бріан.

Генгам: Юнссон, Сорбон, Ікоко, Табану (Ебоа-Ебоа, 87), Кербра, Бенезе (Камара, 79), Дідо, Діалло, Блас, Тюрам, Бріан.

Ренн: Коубек, Ньямсі, Бааль (Тель, 73), Ньяньон, Мауасса (Жанвьє, 80), Хазрі, Буріго, Амальфітано, Леа Сілікі (Афонсу Фігейреду, 46), Траоре, Мубеле.

Попередження: Траоре (5), Діалло (17), Бенезе (38), Леа Сілікі (45), Данзе (63), Хазрі (66).

Вилучення: Хазрі (66).

Тулуза – Амьен 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Делор,(40)

Тулуза: Лафон, Діоп, Мубандже, Амьєн Аду, Жюльєн, Сомаліа, Імбула, Блен, Тойвонен (Каюзак, 46), Делор (Саного, 76), Жан (Сілла, 65).

Амьєн: Гюртнер, Дібассі, Гуано, Аденон, Нгоссо, Гакпе, Зунгу, Какута (Траоре, 55), Бурго (Манзала, 69), Ель-Хаджам, Конате (Койта, 78).

Попередження: Ель-Хаджам (22), Нгоссо (45), Гуано (67), Аденон (87), Саного (88).

Вилучення: Саного (90+3)

Сент-Етьен – Метц 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Діанье, (20 ), 1:1 – Пажо, (74), 2:1 – Кафу, (85,А), 3:1 - Маіга, (90+4).

Сент-Етьен: Рюффье, Янко, Сілва, Лакруа, Теофіль-Катрін, Дабо, Пажо (Маіга, 81), Кабелла, Ель-Хаджи (Монне-Паке, 64), Амума, Дьоні (Тофт-Содерлунд, 81).

Метц: Кавасіма, Діаньє, Юдоль, Ньяхате, Баліу, Доссеві, Коад (Філіппс, 67), Поблете, Кафу, Рівьєр (Фернандес, 71), Ру (Фурньє, 76).

Попередження: Діанье (21), Амума (45), Дабо (90+1).

Кан – Анжер 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – Токо-Экамби, (49), 0:2 – Фюльжени, (59).

Кан: Веркутр, Джільбер, Женевуа, Да Сільва, Мбенге, Нкололо (Куаку, 56), Репас (Петерс, 56), Роделен, Фере, Базіль, Аіт-Беннассер (Делаплас, 82).

Анжер: Мішель, Траоре, Манко, Андре, Тахрат, Мангані, Капель (Кулібалі, 90), Те (Фюльжені, 54), Тома, Кривеллі (Гійом, 80), Токо-Екамбі.

Попередження: Тахрат (14), Те (32), Токо-Екамбі (58), Петерс (60), Фюльжені (75).

Нагадаємо, що напередодні Ліон на останній хвилині вирвав перемогу в Монако.