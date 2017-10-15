Наполі продовжує переможну ходу. Ювентус вдома несподівано поступається Лаціо. Матчі 8-го туру чемпіонату Італії
В матчі 8-го туру чемпіонату Італії Ювентус вдома несподівано зазнав поразки від римського Лаціо
Чемпіонат Італії. Серія А
8 тур
14 жовтня
Ювентус – Лаціо 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 – Дуглас Коста,(23), 1:1 – Іммобіле, (47), 1:2 – Іммобиле, (54 П)
Ювентус: Буффон, Ліхтштайнер (Стураро, 73), Бардзальї, Кьєлліні, Асамоа, Хедіра (Дібала, 65), Бентанкур, Матюїді, Дуглас Коста (Бернардескі, 54), Ігуаін, Манджукіч.
Лаціо : Стракоша, Баштуш, де Врей, Раду, Марушіч, Пароло, Лейва, Мілінковіч-Савіч, Луліч (Габаррон, 84), Луїс Альберто (Нані, 72), Іммобіле (Кайседо, 76).
Попередження: Буффон (52), Стураро (90), Габаррон (90).
Рома – Наполі 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Інсиньє, (20)
Рома: Аліссон, Манолас (Фасіо, 59), Коларов, Бруно Перес, Жезус, Наінгголан, де Россі, Флоренці (Ундер, 71), Пеллєгріні (Жерсон, 78), Перотті, Джеко.
Наполи: Рейна, АльбІоль, Гулям, Хюсай, КулІбалІ, Гамшик (ЗелІньскІ, 71), Жоржиньо (Діавара, 73), Кальєхон (Рог, 82), Аллан, Інсиньє, Мертенс.
Попередження: Жоржиньо (43), де Россі (53), Фасіо (79), Гулям (90).
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