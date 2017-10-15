Марсело: Коли треба, Роналду завжди вирішує долю матчу

Марсело

Зірковий нападник Реалу Кріштіану Роналду може самотужки вирішувати долю матчу.

Про це після перемоги над Хетафе (2:1) сказав захисник королівського клубу Марсело, пише Marca.

"Ми знаємо, чого чекати від Роналду. Він може не забити в двох іграх поспіль, але коли потрібно, він завжди вирішує долю матчу", - переконує бразилець.

Також Марсело зазначив, що на стадіоні Хетафе був важкий газон.

"Проти Реалу всі грають з більшою мотивацією. Але ми зіграли добре, головне, що відмінно попрацювали", - цитує захисника Трибуна.

Зазначимо, що в іншому матчі туру Барселона зіграла внічию з мадридським Атлетіко.