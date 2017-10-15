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31 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]15.10.2017 09:17
Марсело: Коли треба, Роналду завжди вирішує долю матчу
|Марсело
Зірковий нападник Реалу Кріштіану Роналду може самотужки вирішувати долю матчу.
Про це після перемоги над Хетафе (2:1) сказав захисник королівського клубу Марсело, пише Marca.
"Ми знаємо, чого чекати від Роналду. Він може не забити в двох іграх поспіль, але коли потрібно, він завжди вирішує долю матчу", - переконує бразилець.
Також Марсело зазначив, що на стадіоні Хетафе був важкий газон.
"Проти Реалу всі грають з більшою мотивацією. Але ми зіграли добре, головне, що відмінно попрацювали", - цитує захисника Трибуна.
Зазначимо, що в іншому матчі туру Барселона зіграла внічию з мадридським Атлетіко.
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