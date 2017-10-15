Дніпро заперечує зняття з себе 24 очок

ФК Дніпро

Один із лідерів Другої ліги заперечує, що піддався санкціям від ФІФА у вигляді зняття 24 очок.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Дніпра.

"Інформація про санкції, яку раніше озвучив співзасновник Металіст 1925 Сергій Стороженко, не відповідає дійсності. ФК Дніпро не отримував повідомлень від українських і міжнародних дисциплінарних органів про таке рішення", - написано в повідомленні.

Клуб також вказує на те, що в турнірній таблиці на офіційному сайті ПФЛ він залишається на другому місці з 34 очками.

Зазначимо, що 15 жовтня відбудеться центральний матч Другої ліги в групі Б Металіст 1925 - Дніпро.

Нагадаємо, що ультрас Дніпра побили нардепа Юрія Березу.