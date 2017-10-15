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96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.10.2017 09:51
Ярмоленко отримав середню оцінку за матч проти Лейпцигу
|Андрій Ярмоленко
Українець Андрій Ярмоленко в матчі Боруссія - Лейпциг (2:3) зіграв на рівні зі своїми партнерам.
Про це повідомляє аналітичний портал Whoscored.
Ярмоленко отримав оцінку 6.37 за матч проти Лейпцига, що є середнім показником у його команді, пише sportanalytic.
Зазначимо, що ця поразка стала першою для Боруссії в поточному сезоні.
Нагадаємо, що Ярмоленко взяв участь у найкращому голі Бундесліги у вересні.
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