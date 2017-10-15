Ярмоленко отримав середню оцінку за матч проти Лейпцигу

Андрій Ярмоленко

Українець Андрій Ярмоленко в матчі Боруссія - Лейпциг (2:3) зіграв на рівні зі своїми партнерам.

Про це повідомляє аналітичний портал Whoscored.

Ярмоленко отримав оцінку 6.37 за матч проти Лейпцига, що є середнім показником у його команді, пише sportanalytic.

Зазначимо, що ця поразка стала першою для Боруссії в поточному сезоні.

Нагадаємо, що Ярмоленко взяв участь у найкращому голі Бундесліги у вересні.