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Футбол. Шевченко зіграв у матчі зірок в Китаї
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15.10.2017  10:21

Шевченко зіграв у матчі зірок в Китаї

Андрій Шевченко (по центру)

Наставник збірної України Андрій Шевченко взяв участь у товариському матчі зірок футболу в китайському Сіані.

Зустріч між збірною Європи і збірною світу закінчилася внічию - 0:0. Шевченко був капітаном європейської команди і замінений за 30 хвилин до кінця через травму.

У матчі також взяли участь Рівалдо (капітан збірної світу), Ернан Креспо, Діда, Іван Кордоба, Крістіан Пануччі. Тренерами команд стали Паоло Мальдіні й Роналдо, пише Трибуна з посиланням на sohu.

Нагадаємо, що Шевченко проведе відкриту прес-конференцію для преси і вболівальників.
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