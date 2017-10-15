Шевченко зіграв у матчі зірок в Китаї

Андрій Шевченко (по центру)

Наставник збірної України Андрій Шевченко взяв участь у товариському матчі зірок футболу в китайському Сіані.

Зустріч між збірною Європи і збірною світу закінчилася внічию - 0:0. Шевченко був капітаном європейської команди і замінений за 30 хвилин до кінця через травму.

У матчі також взяли участь Рівалдо (капітан збірної світу), Ернан Креспо, Діда, Іван Кордоба, Крістіан Пануччі. Тренерами команд стали Паоло Мальдіні й Роналдо, пише Трибуна з посиланням на sohu.

Нагадаємо, що Шевченко проведе відкриту прес-конференцію для преси і вболівальників.