Гвардіола: Перемога над Сток Сіті - найкращий виступ команди за час моєї роботи

Пеп Гвардіола

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола задоволений діями своїх футболістів у матчі проти Сток Сіті (7:2).

Про це він заявив на прес-конференції, повідомляє ВВС.

"Нам довелося зібратися після перерви на матчі збірних, щоб почати все заново. Грали швидко і не втрачали м'яч. Цим я і задоволений, кращий виступ з моменту мого приходу", - сказав іспанець.

Керманич Ман Сіті вважає, що Де Брюйне - один із кращих гравців на сьогодні.

"Що стосується Агуеро, то він не був готовий на 100%, тому я був радий дати ігрові хвилини Бернарду Сілві, Яя Туре й Ілкаю Гюндогану", - цитує Гвардіолу Трибуна.

Після цієї перемоги Ман Сіті одноосібно очолює турнірну таблицю.

Нагадаємо, що стало відомо, коли вийде українське видання книги про Гвардіолу.