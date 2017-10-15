Депай налаштований перейти в Реал Мадрид

Мемфіс Депай

Півзахисник французького Ліона Мемфіс Депай заявив, що мріє зіграти за мадридський Реал, пише Goal.com.

"Я думаю, що коли-небудь перейду в Реал. Так, це серйозна мета. Я домігся того, що є зараз, завдяки богу. Він допомагає мені і привів туди, де я зараз перебуваю", - цитує нідерландця footballtransfer.

Нагадаємо, що в останньому матчі Ліон переміг Монако 3:2.