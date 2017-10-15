Де дивитися матч Чорноморець - Динамо

У межах 12-го туру УПЛ зіграють одеський Чорноморець і київське Динамо.

Гра відбудеться 15 жовтня о 19:30.

Подивитися пряму трансляцію можна за цим посиланням.

Раніше повідомлялося, що Циганков і Віда не готуються до матчу з Чорноморцем.

Нагадаємо, що до гри з одеситами не готується і Хачеріді через дискваліфікацію.