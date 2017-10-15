Останнє в розділі
19 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.10.2017 11:40
Де дивитися матч Чорноморець - Динамо
У межах 12-го туру УПЛ зіграють одеський Чорноморець і київське Динамо.
Гра відбудеться 15 жовтня о 19:30.
Подивитися пряму трансляцію можна за цим посиланням.
Раніше повідомлялося, що Циганков і Віда не готуються до матчу з Чорноморцем.
Нагадаємо, що до гри з одеситами не готується і Хачеріді через дискваліфікацію.
Читай також
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com