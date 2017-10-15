Оріховський зможе зіграти проти Динамо

Павло Оріховський

Екс-півзахисник Динамо Павло Оріховський, який нині виступає за Чорноморець, зможе взяти участь у грі з киянами.

Хавбек виступає за одеситів не на правах оренди, а на постійній основі.

Це означає, що Динамо не може заборонити своєму колишньому гравцю взяти участь у грі, пише Динамо Киев от Шурика.

Матч Чорноморець - Динамо відбудеться 15-го жовтня о 19:30.

Дивитися матч можна за цим посиланням.

Раніше повідомлялося, що Циганков і Віда не готуються до матчу з Чорноморцем.