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2 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.10.2017 11:58
Оріховський зможе зіграти проти Динамо
|Павло Оріховський
Екс-півзахисник Динамо Павло Оріховський, який нині виступає за Чорноморець, зможе взяти участь у грі з киянами.
Хавбек виступає за одеситів не на правах оренди, а на постійній основі.
Це означає, що Динамо не може заборонити своєму колишньому гравцю взяти участь у грі, пише Динамо Киев от Шурика.
Матч Чорноморець - Динамо відбудеться 15-го жовтня о 19:30.
Дивитися матч можна за цим посиланням.
Раніше повідомлялося, що Циганков і Віда не готуються до матчу з Чорноморцем.
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