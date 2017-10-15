Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Олімпік вирвав перемогу над Олександрією в матчі 12-го туру Прем'єр-ліги
Монарьов: Люди виходять на поле та роблять що заманеться
Удінезе мінімально поступається Фіорентині. Інші матчі 8-го туру чемпіонату Італії
Новини
19:06
Футбол. Олімпік вирвав перемогу над Олександрією в матчі 12-го туру Прем'єр-ліги
18:58
Волейбол. Локомотив впевнено здолав Кажанів у матчі за Суперкубок
18:12
Футбол. Монарьов: Люди виходять на поле та роблять що заманеться
18:09
Футбол. Удінезе мінімально поступається Фіорентині. Інші матчі 8-го туру чемпіонату Італії
17:58
Футбол. Арсенал несподівано оступився у Кременчуку. Інші матчі 17-го туру Першої ліги
17:56
Футбол. Руні врятував Евертон від поразки у матчі чемпіонату Англії з Брайтоном
17:48
Футбол. Металіст-1925 обіграв Дніпро. Інші матчі 17 туру Другої ліги
16:53
Футбол. Зайцев: Не розумію, як можна було не забити
Усі новини
135 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
15.10.2017  16:03

Зірка і Карпати поділили очки

Кропивницька Зірка зіграла внічию зі львівськими Карпатами 0:0.

Українська Прем'єр-ліга

12 тур

15 жовтня

Зірка - Карпати 0:0 (0:0, 0:0)

Зірка: Паст, Ковальов, Пепе (Полегенько, 33), Качараба, Цюпа, Загальський, Драченко, Гедж, Чічіков, Рассадкін (Кондраков, 72), Прядун (Петров, 88).

Карпати: Підківка, Мірошніченко, Федецький, Нестеров, Мякушко (Акулінін, 86), Кортеджано, Тіссоне, Голодюк, Ксенз (Худоб'як, 72), Гладкий, Ді Франко (Лебеденко, 61).

Попередження: Мякушко (27), Голодюк (43), Качараба (77), Драченко (85), Прядун (87), Петров (90).
Читай також
Шахтар не без проблем обіграв Ворсклу. Матч 12-го туру Прем'єр-ліги
Сачко - найкращий тренер 11-го туру УПЛ
Харатін - найкращий гравець 11-го туру УПЛ
Севідова визнано найкращим тренером 3-го туру УПЛ

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
13.10.2017

Франківський адвокат Путіна, або Як делегат ФФУ приміряв шкуру Медведчука
Прем'єр-ліга. 3-й тур. Динамо - Карпати 5:0. Лос Карпатос в прольотас
Прем'єр-ліга. 3-й тур. Сталь - Шахтар 1:2. Фонсека вимучив перемогу у "сталеварів"
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
  
  