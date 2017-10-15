Останнє в розділі
135 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.10.2017 16:03
Зірка і Карпати поділили очки
Кропивницька Зірка зіграла внічию зі львівськими Карпатами 0:0.
Українська Прем'єр-ліга
12 тур
15 жовтня
Зірка - Карпати 0:0 (0:0, 0:0)
Зірка: Паст, Ковальов, Пепе (Полегенько, 33), Качараба, Цюпа, Загальський, Драченко, Гедж, Чічіков, Рассадкін (Кондраков, 72), Прядун (Петров, 88).
Карпати: Підківка, Мірошніченко, Федецький, Нестеров, Мякушко (Акулінін, 86), Кортеджано, Тіссоне, Голодюк, Ксенз (Худоб'як, 72), Гладкий, Ді Франко (Лебеденко, 61).
Попередження: Мякушко (27), Голодюк (43), Качараба (77), Драченко (85), Прядун (87), Петров (90).
Читай також
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com