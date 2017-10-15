Зайцев: Не розумію, як можна було не забити

Сергій Зайцев

Головний тренер Карпат Сергій Зайцев не розуміє, як можна було не забити в матчі проти Зірки (0:0).

Про це він заявив на післяматчевій прес-конференції.

"Подвійні почуття після гри. Вона начебто і вдавалася, але реалізація розчарувала. Ми самі собі ускладнюємо гру. У нас було безліч моментів", - сказав Зайцев.

"Кожен прекрасно розуміє, що повинен був зробити на полі. Десь зіграв фактор невезіння, фактор поля. Я не розумію, як можна було не забити", - сказав наставник в ефірі Футбол 1.