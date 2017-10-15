Останнє в розділі
66 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.10.2017 16:53
Зайцев: Не розумію, як можна було не забити
|Сергій Зайцев
Головний тренер Карпат Сергій Зайцев не розуміє, як можна було не забити в матчі проти Зірки (0:0).
Про це він заявив на післяматчевій прес-конференції.
"Подвійні почуття після гри. Вона начебто і вдавалася, але реалізація розчарувала. Ми самі собі ускладнюємо гру. У нас було безліч моментів", - сказав Зайцев.
"Кожен прекрасно розуміє, що повинен був зробити на полі. Десь зіграв фактор невезіння, фактор поля. Я не розумію, як можна було не забити", - сказав наставник в ефірі Футбол 1.
Читай також
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com