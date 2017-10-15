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15.10.2017  17:58

Арсенал несподівано оступився у Кременчуку. Інші матчі 17-го туру Першої ліги

Лідер першості у рамках 17-го туру чемпіоната України в Першій лізі київський Арсенал несподівано зіграв унічию із кременчуцьким Кремнем 1:1. 

Цією ситуацією скористалася Полтава, яка мінімально перемогла Рух із Винників та скоротила відставання від Арсенала до 5 очок.

Перша ліга-2017/18 України з футболу

Матчі 17-го туру

15 жовтня

Кремінь - Арсенал-Київ - 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - Кізілатеш (54), 1:1 - Богданов (73). 

Полтава - Рух - 1:0 (0:0)

Гол: Савченко (59).

Нафтовик-Укрнафта - Колос - 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Цюцюра (29),  1:1 - Бондаренко (69), Білик (78 - з пенальті).
 
Миколаїв - Авангард - 2:2

Голи: 0:1 - Лобов (14), 1:1 - Зарічнюк (24), 2:1 - Берко (60), 2:2 Собко (78).

Оболонь-Бровар - Жемчужина - 0:0

Інгулець - Балкани - 1:0 (1:0)

Гол: Акіменко (22 - з пенальті)

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