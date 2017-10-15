Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Олімпік вирвав перемогу над Олександрією в матчі 12-го туру Прем'єр-ліги
Монарьов: Люди виходять на поле та роблять що заманеться
Удінезе мінімально поступається Фіорентині. Інші матчі 8-го туру чемпіонату Італії
Новини
19:06
Футбол. Олімпік вирвав перемогу над Олександрією в матчі 12-го туру Прем'єр-ліги
18:58
Волейбол. Локомотив впевнено здолав Кажанів у матчі за Суперкубок
18:12
Футбол. Монарьов: Люди виходять на поле та роблять що заманеться
18:09
Футбол. Удінезе мінімально поступається Фіорентині. Інші матчі 8-го туру чемпіонату Італії
17:58
Футбол. Арсенал несподівано оступився у Кременчуку. Інші матчі 17-го туру Першої ліги
17:56
Футбол. Руні врятував Евертон від поразки у матчі чемпіонату Англії з Брайтоном
17:48
Футбол. Металіст-1925 обіграв Дніпро. Інші матчі 17 туру Другої ліги
16:53
Футбол. Зайцев: Не розумію, як можна було не забити
Усі новини
95 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
15.10.2017  17:48

Металіст-1925 обіграв Дніпро. Інші матчі 17 туру Другої ліги

Олександр Жданов. Фото: metalist1925.com

Харківський Металіст-1925 мінімально обіграв Дніпро у центральному поєдинку 17-го туру чемпіонату Другої ліги.

Переможний м'яч на 54-й хвилині забив Олександр Жданов.

Таким чином, харків'яни закріпилися на першій сходинці турнірної таблиці у групі В, збільшивши відрив від Дніпра до 7 очок.

Друга ліга-2017/18 України з футболу

Матчі 17-го туру

Група В

11 жовтня

Металіст-1925 - Дніпро - 1:0

Гол: Жданов (54).

Таврія - Мир - 1:0

Гол: Воронченко (62).

СК Дніпро-1 - Суднобудівник - 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Кравченко (26), 1:1 Кривич (44), 2:1 - Когут (88).

Группа А

Полісся - Нива Вінниця - 0:2

Голи: 0:1 - Разуваєв (27), 0:2 - Охрименко (59 - автогол).

Агробізнес - Нива Тернопіль - 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 Семенець (4), 2:0 Семенець (36), 2:1 Апанчук (45), 3:1 Скакун (45+5), 4:1 Семенець (66), 5:1 Груша (78).
Читай також
Дніпро заперечує зняття з себе 24 очок
Мандзюк: Адміністратори Дніпра ховали форму перед матчами Ліги Європи через борги клубу
Поліція не затримала винних у побитті нардепа Берези в Дніпрі
Ультрас Дніпра пояснили, чому побили нардепа Березу
Ультрас Дніпра побили нардепа Березу на матчі Другої ліги

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
13.10.2017

Франківський адвокат Путіна, або Як делегат ФФУ приміряв шкуру Медведчука
Прем'єр-ліга. 3-й тур. Динамо - Карпати 5:0. Лос Карпатос в прольотас
Прем'єр-ліга. 3-й тур. Сталь - Шахтар 1:2. Фонсека вимучив перемогу у "сталеварів"
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
  
  