Металіст-1925 обіграв Дніпро. Інші матчі 17 туру Другої ліги

Олександр Жданов. Фото: metalist1925.com

Харківський Металіст-1925 мінімально обіграв Дніпро у центральному поєдинку 17-го туру чемпіонату Другої ліги.

Переможний м'яч на 54-й хвилині забив Олександр Жданов.

Таким чином, харків'яни закріпилися на першій сходинці турнірної таблиці у групі В, збільшивши відрив від Дніпра до 7 очок.

Друга ліга-2017/18 України з футболу

Матчі 17-го туру

Група В

11 жовтня

Металіст-1925 - Дніпро - 1:0

Гол: Жданов (54).

Таврія - Мир - 1:0

Гол: Воронченко (62).

СК Дніпро-1 - Суднобудівник - 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Кравченко (26), 1:1 Кривич (44), 2:1 - Когут (88).

Группа А

Полісся - Нива Вінниця - 0:2

Голи: 0:1 - Разуваєв (27), 0:2 - Охрименко (59 - автогол).

Агробізнес - Нива Тернопіль - 5:1 (3:1)

Голи: 1:0 Семенець (4), 2:0 Семенець (36), 2:1 Апанчук (45), 3:1 Скакун (45+5), 4:1 Семенець (66), 5:1 Груша (78).