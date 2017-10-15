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15.10.2017  18:12

Монарьов: Люди виходять на поле та роблять що заманеться

 Роман Монарьов. Фото: shakhtar.com

Головний тренер Зірки із Кропивницького Роман Монарьов прокоментував нічейний результат 0:0 у матчі 12-го туру Прем'єр-ліги проти львівських Карпат.

"Я незадоволений ні результатом, ні грою. Люди виходять і роблять що заманеться. В обороні зіграли строго тільки хвилин 30, а решта мене не влаштувало", - заявив Монарьов в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

"Будемо шукати, хто не виконує тренерську установку і недопрацьовує, адже не встигаємо на підбори, а після підборів не розвиваємо атаку", - цитує наставника Зірки sportarena.com.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Карпат Сергій Зайцев після матчу із Зіркою був здивований, що його команді не вдалося забити гол.

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