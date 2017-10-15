Олімпік вирвав перемогу над Олександрією в матчі 12-го туру Прем'єр-ліги
|Іван Брикнер. Фото: ФК Олімпік
Донецький Олімпік мінімально обіграв Олександрію у матчі 12-го туру чемпіонат Прем'єр-ліги України.
Переможний м'яч на 88 хвилині красивим дальнім ударом забив центральний півзахисник донеччан Іван Брикнер.
Таким чином, підопічні Романа Санжара вийшли на 4-ту сходинку у турнірній таблиці УПЛ, тоді як Олександрія залишилась дев'ятою.
Чемпіонат УПЛ-2017/18
12-й тур
15 жовтня
Олімпік (Донецьк) - Олександрія - 1:0 (0:0)
Гол: Брикнер (88).
Олімпік: Махарадзе, Богданов, Брикнер, Федорів, Біленький (Мигунов 65), Шестаков, Шабанов, Моха, Прийомов (Еммерсон 90+3), Сондей (Хомутов 75), Кравченко
"Олександрія": Паньків, Банада (Грицук 90), Бацула (Полярус 66), Старенький (Козак 81), Пашаєв, Сітало, Гітченко, Запорожан, Цуріков, Пономар, Бондаренко
Попередження: Сітало 7, Шестаков 73, Пашаєв 83.
Раніше повідомлялося, що у матчі 12-го туру Карпати та Зірка розписали нульову нічию.
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