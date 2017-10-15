Олімпік вирвав перемогу над Олександрією в матчі 12-го туру Прем'єр-ліги

Іван Брикнер. Фото: ФК Олімпік

Донецький Олімпік мінімально обіграв Олександрію у матчі 12-го туру чемпіонат Прем'єр-ліги України.

Переможний м'яч на 88 хвилині красивим дальнім ударом забив центральний півзахисник донеччан Іван Брикнер.

Таким чином, підопічні Романа Санжара вийшли на 4-ту сходинку у турнірній таблиці УПЛ, тоді як Олександрія залишилась дев'ятою.

Чемпіонат УПЛ-2017/18

12-й тур

15 жовтня

Олімпік (Донецьк) - Олександрія - 1:0 (0:0)

Гол: Брикнер (88).

Олімпік: Махарадзе, Богданов, Брикнер, Федорів, Біленький (Мигунов 65), Шестаков, Шабанов, Моха, Прийомов (Еммерсон 90+3), Сондей (Хомутов 75), Кравченко

"Олександрія": Паньків, Банада (Грицук 90), Бацула (Полярус 66), Старенький (Козак 81), Пашаєв, Сітало, Гітченко, Запорожан, Цуріков, Пономар, Бондаренко

Попередження: Сітало 7, Шестаков 73, Пашаєв 83.

Раніше повідомлялося, що у матчі 12-го туру Карпати та Зірка розписали нульову нічию.