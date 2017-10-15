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15.10.2017  20:28

Альбасете Романа Зозулі здобув важливу перемогу у матчі Сегунди

 Фото: Ла Ліга

Альбасете українця Романа Зозулі здобув важливу перемогу в матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії у Сегунді, перегравши Севілью-Б 2:1. 

Український нападник вийшов на поле зі стартових хвилин, але голів не забивав.

Врешті решт Зозулю замінили на 54-й хвилині.

Завдяки перемозі команда українця залишила зону вильоту та, набравши 10 очок, іде на 17-й сходинці.

Нагадаємо, раніше Альбасете отримав нового головного тренера.

Також 10 жовтня стало відомо, що Зозулю визнано найкращим гравцем команди у вересні.
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