Альбасете Романа Зозулі здобув важливу перемогу у матчі Сегунди

Фото: Ла Ліга

Альбасете українця Романа Зозулі здобув важливу перемогу в матчі 10-го туру чемпіонату Іспанії у Сегунді, перегравши Севілью-Б 2:1.

Український нападник вийшов на поле зі стартових хвилин, але голів не забивав.

Врешті решт Зозулю замінили на 54-й хвилині.

Завдяки перемозі команда українця залишила зону вильоту та, набравши 10 очок, іде на 17-й сходинці.

Нагадаємо, раніше Альбасете отримав нового головного тренера.

Також 10 жовтня стало відомо, що Зозулю визнано найкращим гравцем команди у вересні.