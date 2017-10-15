У чемпіонаті Індонезії воротар помер після жахливого зіткнення під час гри

Воротар індонезійської команди Персела Ламонган 38-річний Чойрул Худа помер після травми, яку отримав під час домашньої гри його команди.

Наприкінці першого тайму поєдинку проти Семен Паданг голкіпер пішов на м'яч, відбивши його ціною зіткнення із партнером по команді.

Після отриманого удару в голову Худа ще деякий час перебував у свідомості, але десь через півхвилини знепритомнів.

Медики надали йому першу допомогу, а швидка доставила його до шпиталю. Проте згодом від отриманої травми він помер.

Цікаво, що матч не було зупинено, незважаючи на звістку про смерть футболіста, а Персела перемогла 2:0.