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15.10.2017
9 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.10.2017 21:59
Санжар: Легких матчів у нашому чемпіонаті немає
|Роман Санжар. Фото: ФК Олімпік
Легких матчів у чемпіонаті Прем'єр-ліги не буває, чим менше поєдинків залишається у календарі, тим важче футболістам.
Таку думку після матчу 12-го туру між Олімпіком та Олександрією (1:0) висловив головний тренер донеччан Роман Санжар.
"Легких ігор в нашому чемпіонаті немає, і чим менше матчів залишається, тим складніше", - вважає тренер.
"Не дуже задоволений грою, багато чого не виходило. Такі матчі, як правило, виходять неконструктивними, але, незважаючи ні на що, ми змогли взяти три очки", - цитує Санжара football.ua.
Раніше повідомлялося, що в рамках 12-го туру Динамо несподівано поступилося Чорноморцю в Одесі.
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