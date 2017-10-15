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15.10.2017  21:59

Санжар: Легких матчів у нашому чемпіонаті немає

 Роман Санжар. Фото: ФК Олімпік

Легких матчів у чемпіонаті Прем'єр-ліги не буває, чим менше поєдинків залишається у календарі, тим важче футболістам.

Таку думку після матчу 12-го туру між Олімпіком та Олександрією (1:0) висловив головний тренер донеччан Роман Санжар.

"Легких ігор в нашому чемпіонаті немає, і чим менше матчів залишається, тим складніше", - вважає тренер.

"Не дуже задоволений грою, багато чого не виходило. Такі матчі, як правило, виходять неконструктивними, але, незважаючи ні на що, ми змогли взяти три очки", - цитує Санжара football.ua.

Раніше повідомлялося, що в рамках 12-го туру Динамо несподівано поступилося Чорноморцю в Одесі.

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