Санжар: Легких матчів у нашому чемпіонаті немає

Роман Санжар. Фото: ФК Олімпік

Легких матчів у чемпіонаті Прем'єр-ліги не буває, чим менше поєдинків залишається у календарі, тим важче футболістам.

Таку думку після матчу 12-го туру між Олімпіком та Олександрією (1:0) висловив головний тренер донеччан Роман Санжар.

"Легких ігор в нашому чемпіонаті немає, і чим менше матчів залишається, тим складніше", - вважає тренер.

"Не дуже задоволений грою, багато чого не виходило. Такі матчі, як правило, виходять неконструктивними, але, незважаючи ні на що, ми змогли взяти три очки", - цитує Санжара football.ua.

Раніше повідомлялося, що в рамках 12-го туру Динамо несподівано поступилося Чорноморцю в Одесі.