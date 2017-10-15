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15.10.2017  22:08

Хацкевич: Маю претензії до групи гравців

 Олександр Хацкевич. Фото: dynamo.kiev.ua

Гравці Динамо у матчі 12-го туру чемпіонат УПЛ із Чорноморцем (1:2) припустилися великої кількості помилок, тому у тренерського штабу до них є багато претензій.

Про це на післяматчевій прес-конференції в Одесі заявив головний тренер киян Олександр Хацкевич.

"Нашої сьогоднішньої гри було достатньо, щоб програти. А якщо серйозно, то є претензії до групи гравців", - заявив Хацкевич.

"Може бути я десь не вгадав зі складом. А потім, після рахунку 0:2, команда намагалася грати, створювати моменти. Але грати треба з перших хвилин. І до останньої. Ми дуже багато програємо єдиноборств - як внизу, так і вгорі. Чорноморець скористався цими моментами", - цитує наставника біло-синіх dynamo.kiev.ua.

Раніше стало відомо, що із Чорноморцем не зможуть зіграти одразу декілька основних гравців оборони Динамо.

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