Хацкевич: Маю претензії до групи гравців

Олександр Хацкевич. Фото: dynamo.kiev.ua

Гравці Динамо у матчі 12-го туру чемпіонат УПЛ із Чорноморцем (1:2) припустилися великої кількості помилок, тому у тренерського штабу до них є багато претензій.

Про це на післяматчевій прес-конференції в Одесі заявив головний тренер киян Олександр Хацкевич.

"Нашої сьогоднішньої гри було достатньо, щоб програти. А якщо серйозно, то є претензії до групи гравців", - заявив Хацкевич.

"Може бути я десь не вгадав зі складом. А потім, після рахунку 0:2, команда намагалася грати, створювати моменти. Але грати треба з перших хвилин. І до останньої. Ми дуже багато програємо єдиноборств - як внизу, так і вгорі. Чорноморець скористався цими моментами", - цитує наставника біло-синіх dynamo.kiev.ua.

Раніше стало відомо, що із Чорноморцем не зможуть зіграти одразу декілька основних гравців оборони Динамо.