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15.10.2017
41 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]15.10.2017 22:34
Тренер Чорноморця: Не очікував такого від своїх гравців
|Олег Дулуб. Фото: dynamo.kiev.ua
Перемога Чорноморця 2:1 над Динамо у матчі 12-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги стала несподіванкою для тренера одеситів Олега Дулуба.
Про це він заявив на післяматчевій прес-конференції 15 жовтня в Одесі.
"Якщо чесно, я навіть не очікував такого від гравців, тому що протягом двох тижнів у нас були досить інтенсивні тренування, і я боявся, що нам не вистачить свіжості", - заявив Дулуб.
"Звісно, після забитих м'ячів ми віддали територію, оборонялися компактно. Дуже радий, що ми витримали, це заслуга всього тренерського штабу і, природно, футболістів", - цитує спеціаліста dynamo.kiev.ua.
Раніше тренер Динамо Олександр Хацкевич заявив, що після поразки від Чорноморця у нього є ряд претензій до гравців.
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