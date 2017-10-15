Тренер Чорноморця: Не очікував такого від своїх гравців

Олег Дулуб. Фото: dynamo.kiev.ua

Перемога Чорноморця 2:1 над Динамо у матчі 12-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги стала несподіванкою для тренера одеситів Олега Дулуба.

Про це він заявив на післяматчевій прес-конференції 15 жовтня в Одесі.

"Якщо чесно, я навіть не очікував такого від гравців, тому що протягом двох тижнів у нас були досить інтенсивні тренування, і я боявся, що нам не вистачить свіжості", - заявив Дулуб.

"Звісно, після забитих м'ячів ми віддали територію, оборонялися компактно. Дуже радий, що ми витримали, це заслуга всього тренерського штабу і, природно, футболістів", - цитує спеціаліста dynamo.kiev.ua.

Раніше тренер Динамо Олександр Хацкевич заявив, що після поразки від Чорноморця у нього є ряд претензій до гравців.