Хацкевич: Футболісти мають відповідати за своє ставлення до гри

Футболісти Динамо мають відповідати за ставлення до гри у стартові 20 хвилин поєдинку проти Чорноморця (1:2).

Таку заяву після матчу 12-го туру Прем'єр-ліги зробив головний тренер киян Олександр Хацкевич в інтерв'ю програмі ПроФутбол.

"Хлопці повинні відповідати за свої дії і за те ставлення до гри в перші 20 хвилин", - заявив тренер біло-синіх.

"У другому таймі перейшли на схему 4-2-4, намагалися виправити ту ситуацію, яка склалася через наші помилки", - додав Хацкевич.

Нагадаємо, що кияни зазнали першої поразки в чемпіонаті-2017/18 і тепер відстають від Шахтаря на 7 очок.

Раніше Олександр Хацкевич зазначив, що має претензії до цілої групи гравців.