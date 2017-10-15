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15.10.2017
44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.10.2017 23:19
Хацкевич: Футболісти мають відповідати за своє ставлення до гри
Футболісти Динамо мають відповідати за ставлення до гри у стартові 20 хвилин поєдинку проти Чорноморця (1:2).
Таку заяву після матчу 12-го туру Прем'єр-ліги зробив головний тренер киян Олександр Хацкевич в інтерв'ю програмі ПроФутбол.
"Хлопці повинні відповідати за свої дії і за те ставлення до гри в перші 20 хвилин", - заявив тренер біло-синіх.
"У другому таймі перейшли на схему 4-2-4, намагалися виправити ту ситуацію, яка склалася через наші помилки", - додав Хацкевич.
Нагадаємо, що кияни зазнали першої поразки в чемпіонаті-2017/18 і тепер відстають від Шахтаря на 7 очок.
Раніше Олександр Хацкевич зазначив, що має претензії до цілої групи гравців.
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