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15.10.2017  23:40

Журналіст: Головна проблема Динамо - відсутність лідера

Найбільша проблема київського Динамо це відсутність лідера, який би міг вести команду вперед у важкі моменти.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив відомий український журналіст Кирило Крижанівський після поразки киян від Чорноморця в 12-му турі чемпіонату Прем'єр-ліги.

"Головна проблема команди - це відсутність лідера. Лідера, стержня, людини, яка здатна повести за собою команду", - пише Крижанівський.

"За ігровим якостям таким міг би стати Гармаш, але дуже схоже на те, що він просто неамбіційна людина. І холерик до того ж. Намагається тягнути команду за собою Сидорчук, але він дуже обмежений за своїм ігровим потенціалом", - додав журналіст.

Нагадаємо, що кияни пропустили два голи за першу половину стартового тайму. Забити єдиний м'яч команді Хацкевича вдалося лише наприкінці другої 45-хвилинки.

Поразка від Чорноморця стала для киян першою у чемпіонаті-2017/18, але при цьому безвиграшна серія команди триває вже три поєдинки.

Раніше головний тренер Динамо Олександр Хацкевич заявив, що його підопічні мають нести відповідальність за ставлення до гри у перші 20 хвилин зустрічі в Одесі.
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