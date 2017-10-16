Дентіньо не полетів із Шахтарем на матч із Феєнордом

Дентіньо

Бразильський хавбек Шахтаря Дентіньо через травму не полетів у Роттердам.

Пауло Фонсенка взяв до Голандії 20 футболістів.

Воротарі: Андрій П'ятов, Нікіта Шевченко, Олег Кудрик.

Захисники: Іван Ордець, Ярослав Ракицький, Давід Хочолава, Ісмаілі, Богдан Бутко, Марсіо Азеведо.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Фред, Тайсон, Алан Патрік, Іван Петряк, Віктор Коваленко, Марлос, Бернард, Олександр Зубков.

Нападники: Факундо Феррейра, Густаво Бланко-Лещук, пише xsport.

Матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів Феєнорд - Шахтар відбудеться 17 жовтня о 21:45.

Нагадаємо, що гру розсудить іспанська бригада арбітрів на чолі з Ундіано Мальєнко.