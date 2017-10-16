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35 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 10:18
Дентіньо не полетів із Шахтарем на матч із Феєнордом
|Дентіньо
Бразильський хавбек Шахтаря Дентіньо через травму не полетів у Роттердам.
Пауло Фонсенка взяв до Голандії 20 футболістів.
Воротарі: Андрій П'ятов, Нікіта Шевченко, Олег Кудрик.
Захисники: Іван Ордець, Ярослав Ракицький, Давід Хочолава, Ісмаілі, Богдан Бутко, Марсіо Азеведо.
Півзахисники: Тарас Степаненко, Фред, Тайсон, Алан Патрік, Іван Петряк, Віктор Коваленко, Марлос, Бернард, Олександр Зубков.
Нападники: Факундо Феррейра, Густаво Бланко-Лещук, пише xsport.
Матч 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів Феєнорд - Шахтар відбудеться 17 жовтня о 21:45.
Нагадаємо, що гру розсудить іспанська бригада арбітрів на чолі з Ундіано Мальєнко.
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