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16.10.2017  10:35

Хобленко: гол у ворота Динамо - не випадковість

Олексій Хобленко

Нападник Чорноморця Олексій Хобленко впевнений, що його голи у ворота київського Динамо не є випадковими.

Про це гравець одеситів сказав після перемоги над Динамо (2:1).

"Я кожен день працюю на тренуваннях, тому голи в кожному матчі проти Динамо - це не випадковість. Мені потрібно виходити і забивати. Неважливо проти кого ми граємо", - цитує Хобленка Профутбол.

Зазначимо, що у Хацкевича є багато претензій до Динамо після поразки від Чорноморця в 12 турі УПЛ.
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