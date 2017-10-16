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22 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 10:35
Хобленко: гол у ворота Динамо - не випадковість
|Олексій Хобленко
Нападник Чорноморця Олексій Хобленко впевнений, що його голи у ворота київського Динамо не є випадковими.
Про це гравець одеситів сказав після перемоги над Динамо (2:1).
"Я кожен день працюю на тренуваннях, тому голи в кожному матчі проти Динамо - це не випадковість. Мені потрібно виходити і забивати. Неважливо проти кого ми граємо", - цитує Хобленка Профутбол.
Зазначимо, що у Хацкевича є багато претензій до Динамо після поразки від Чорноморця в 12 турі УПЛ.
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