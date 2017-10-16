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31 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 11:45
Збірна України опустилася на 30 місце в рейтингу ФІФА
Збірна України опустилася на 6 позицій, опинившися на 30 місці в оновленому рейтингу ФІФА.
Наразі він має таки вигляд:
1. (1) Німеччина - 1631 очко
2. (2) Бразилія - 1619
3. (3) Португалія - 1446
4. (4) Аргентина - 1445
5. (5) Бельгія - 1333
6. (6) Польща - 1323
7. (8) Франція - 1226
8. (11) Іспанія - 1184
9. (9) Чилі - 1173
10. (12) Перу - 1160
...
30 (24). Україна - 818
Рейтинг ФИФА. Сентябрь 2017 https://t.co/pzYslkAr4f pic.twitter.com/d1ifetqABz— Vyacheslav Avramenko (@huntelaar18) 14 сентября 2017 г.
Нагадаємо, що Україна поступилася Хорватії, через що не поїде на ЧС-2018.
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