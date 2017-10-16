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16.10.2017  11:45

Збірна України опустилася на 30 місце в рейтингу ФІФА

Збірна України опустилася на 6 позицій, опинившися на 30 місці в оновленому рейтингу ФІФА.

Наразі він має таки вигляд:

1. (1) Німеччина - 1631 очко

2. (2) Бразилія - 1619

3. (3) Португалія - 1446

4. (4) Аргентина - 1445

5. (5) Бельгія - 1333

6. (6) Польща - 1323

7. (8) Франція - 1226

8. (11) Іспанія - 1184

9. (9) Чилі - 1173

10. (12) Перу - 1160

...

30 (24). Україна - 818

Нагадаємо, що Україна поступилася Хорватії, через що не поїде на ЧС-2018.
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