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16.10.2017  11:57

Коломоєць - найкращий гравець 12 туру чемпіонату України

Юрій Коломоєць

Нападник Ворскли Юрій Коломоєць став найкращим гравцем минулого туру.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, що Коломоєць забив два голи у ворота Шахтаря, але його команда в підсумку програла 3:2.

Як повідомлялося, керманич полтавців Сачко запропонував Шевченку звернути увагу на Коломойця.
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