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13 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 11:57
Коломоєць - найкращий гравець 12 туру чемпіонату України
|Юрій Коломоєць
Нападник Ворскли Юрій Коломоєць став найкращим гравцем минулого туру.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Нагадаємо, що Коломоєць забив два голи у ворота Шахтаря, але його команда в підсумку програла 3:2.
Як повідомлялося, керманич полтавців Сачко запропонував Шевченку звернути увагу на Коломойця.
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