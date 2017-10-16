Турецькі ЗМІ: Динамо хоче продовжити контракти з Відою та Хачеріді

Домагой Віда

Керівництво київського Динамо запропонувало Домагою Віді та Євгену Хачеріді нові контракти з конкретними умовами.

Про це інформує Milliyet.com.tr.

Контракт Віди спливає 31 грудня цього року, а Хачеріді - 30 червня 2018 року, пише спортарена.

Як повідомлялося раніше, Віда можливо підписав попередній контрак із Бешикташем.

Окрім цього, Хачеріді заявляв, що хоче пограти в Європі.