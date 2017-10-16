Останнє в розділі
17 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 12:27
Турецькі ЗМІ: Динамо хоче продовжити контракти з Відою та Хачеріді
|Домагой Віда
Керівництво київського Динамо запропонувало Домагою Віді та Євгену Хачеріді нові контракти з конкретними умовами.
Про це інформує Milliyet.com.tr.
Контракт Віди спливає 31 грудня цього року, а Хачеріді - 30 червня 2018 року, пише спортарена.
Як повідомлялося раніше, Віда можливо підписав попередній контрак із Бешикташем.
Окрім цього, Хачеріді заявляв, що хоче пограти в Європі.
Читай також
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com