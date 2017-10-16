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16.10.2017  12:40

Ребров: Поразка від Хорватії перекреслила рік спільної роботи

Сергій Ребров

Невихід на чемпіонат світу-2018 у матчі з Хорватією перекреслив рік спільної роботи збірної України.

Таку думку висловив Сергій Ребров в інтерв'ю Команді №1.

"Шевченко багато пояснив високим рівнем майстерності суперника. Я можу не погоджуватися з ним чи ні - не важливо", - сказав екс-тренер Динамо.

"Але в тій ситуації, яка була, напевно, взагалі не пішов би давати інтерв'ю. Вийшов з роздягальні, сів би в машину і швидше поїхав додому. Саме ця гра коштувала року спільної роботи", - сказав Ребров.

Нагадаємо, що команда Реброва розгромила суперника в національній першості.

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