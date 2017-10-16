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17 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 12:40
Ребров: Поразка від Хорватії перекреслила рік спільної роботи
|Сергій Ребров
Невихід на чемпіонат світу-2018 у матчі з Хорватією перекреслив рік спільної роботи збірної України.
Таку думку висловив Сергій Ребров в інтерв'ю Команді №1.
"Шевченко багато пояснив високим рівнем майстерності суперника. Я можу не погоджуватися з ним чи ні - не важливо", - сказав екс-тренер Динамо.
"Але в тій ситуації, яка була, напевно, взагалі не пішов би давати інтерв'ю. Вийшов з роздягальні, сів би в машину і швидше поїхав додому. Саме ця гра коштувала року спільної роботи", - сказав Ребров.
Нагадаємо, що команда Реброва розгромила суперника в національній першості.
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