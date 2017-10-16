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7 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 12:57
Володар Золотого м'яча лідирує на виборах, але президентом ще на став
|Джордж Веа
Володар Золотого м'яча-1995 Джордж Веа завчасно оголосив себе президентом Ліберії.
Про це інформує ВВС.
Наразі Національна виборча комісія Ліберії підрахувала майже 96% голосів. За Веа свої голоси віддали 39% виборців, а його переслідувач Джозеф Бокай набрав 29%.
Оскільки жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, то президента Ліберії визначатимуть у 2-му турі голосування, який повинен відбутися 7 листопада, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що легендарний Джорд Веа вирішив удруге поборотися за крісло президента.
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