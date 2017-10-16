Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Володар Золотого м'яча лідирує на виборах, але президентом ще на став
Ребров: Поразка від Хорватії перекреслила рік спільної роботи
Турецькі ЗМІ: Динамо хоче продовжити контракти з Відою та Хачеріді
Новини
13:16
Футбол. На матчі Феєнорд - Шахтар буде аншлаг
12:57
Футбол. Володар Золотого м'яча лідирує на виборах, але президентом ще на став
12:40
Футбол. Ребров: Поразка від Хорватії перекреслила рік спільної роботи
12:27
Футбол. Турецькі ЗМІ: Динамо хоче продовжити контракти з Відою та Хачеріді
11:57
Футбол. Коломоєць - найкращий гравець 12 туру чемпіонату України
11:45
Футбол. Збірна України опустилася на 30 місце в рейтингу ФІФА
11:17
Теніс. Світоліна зберігає четверту позицію в оновленому рейтингу WTA
10:48
Теніс. Долгополов уперше за рік увійшов до ТОП-40 рейтингу ATP
Усі новини
7 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
16.10.2017  12:57

Володар Золотого м'яча лідирує на виборах, але президентом ще на став

Джордж Веа

Володар Золотого м'яча-1995 Джордж Веа завчасно оголосив себе президентом Ліберії.

Про це інформує ВВС.

Наразі Національна виборча комісія Ліберії підрахувала майже 96% голосів. За Веа свої голоси віддали 39% виборців, а його переслідувач Джозеф Бокай набрав 29%.

Оскільки жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, то президента Ліберії визначатимуть у 2-му турі голосування, який повинен відбутися 7 листопада, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що легендарний Джорд Веа вирішив удруге поборотися за крісло президента.
Читай також
Син легендарного Джорджа Веа підписав контракт з ПСЖ
Легандарний Джордж Веа вирішив вдруге поборотися за крісло президента Ліберії
Джордж Веа програв вибори Президента Ліберії
Джордж Веа перемагає на президентських виборах

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
13.10.2017

Франківський адвокат Путіна, або Як делегат ФФУ приміряв шкуру Медведчука
Прем'єр-ліга. 3-й тур. Динамо - Карпати 5:0. Лос Карпатос в прольотас
Прем'єр-ліга. 3-й тур. Сталь - Шахтар 1:2. Фонсека вимучив перемогу у "сталеварів"
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
  
  