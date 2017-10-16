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9 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 16:21
Ізраїльський рефері працюватиме на грі Зорі та Герти
|Ліран Ліані / Getty Images
Головним арбітром зустрічі 3-го туру ЛЄ між луганською Зорею та берлінською Гертою призначено Лірана Ліані.
На лінії йому допомагатимуть Давид Еліас Битон, Двір Шимон. Додатковими асистентами призначено Ереца Папіра та Менаше Мансія.
Резервний арбітр - Рой Хассан, повідомляє SportArena.
Нагадаємо, що матч ЛЄ Зоря - Герта відбудеться 19 жовтня у Львові на Арені-Львів.
Нагадаємо, що в останньому матчі чемпіонату України луганські футболісти перемогли Сталь з рахунком 2:1.
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