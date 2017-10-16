Ізраїльський рефері працюватиме на грі Зорі та Герти

Ліран Ліані / Getty Images

Головним арбітром зустрічі 3-го туру ЛЄ між луганською Зорею та берлінською Гертою призначено Лірана Ліані.

На лінії йому допомагатимуть Давид Еліас Битон, Двір Шимон. Додатковими асистентами призначено Ереца Папіра та Менаше Мансія.

Резервний арбітр - Рой Хассан, повідомляє SportArena.

Нагадаємо, що матч ЛЄ Зоря - Герта відбудеться 19 жовтня у Львові на Арені-Львів.

Нагадаємо, що в останньому матчі чемпіонату України луганські футболісти перемогли Сталь з рахунком 2:1.