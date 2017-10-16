Останнє в розділі
17 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 16:38
Прийомов: Влітку міг опинитися закордоном, але в останню мить трансфер зірвався
|Володимир Прийомов
У нападаючого донецького Олімпіка Володимира Прийомова були цікаві варіанти продовження кар'єри.
Проте, за словами гравця, він зупинив свій вибір на команді Романа Санжара.
"Після Олександрії я шукав нові варінти продовження кар'єри, були навіть варіанти із закордону, але в останню мить не склалося", - сказав футболіст.
"Звикнути до нової команди буде легко, адже більшість гравців я добре знаю", - продовжив екс-гравець молодіжної збірної України.
"До того ж я дуже добре знаю увесь український футбол", - заявив Володимир кореспондентам SportArena
Нагадаємо, що 31-річний футболіст підписав контракт з донецьким Олімпіком.
Читай також
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com