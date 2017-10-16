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16.10.2017  16:38

Прийомов: Влітку міг опинитися закордоном, але в останню мить трансфер зірвався

Володимир Прийомов

У нападаючого донецького Олімпіка Володимира Прийомова були цікаві варіанти продовження кар'єри.

Проте, за словами гравця, він зупинив свій вибір на команді Романа Санжара.

"Після Олександрії я шукав нові варінти продовження кар'єри, були навіть варіанти із закордону, але в останню мить не склалося", - сказав футболіст.

"Звикнути до нової команди буде легко, адже більшість гравців я добре знаю", - продовжив екс-гравець молодіжної збірної України.

"До того ж я дуже добре знаю увесь український футбол", - заявив Володимир кореспондентам SportArena

Нагадаємо, що 31-річний футболіст підписав контракт з донецьким Олімпіком.
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