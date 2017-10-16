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28 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 17:20
Суднобудівник на виїзді "розніс" Металург. Інші матчі 17 туру Другої ліги
|Інгулець-2 - Реал Фарма
16 жовтня відбулося три гри 17-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги.
Енергія на віїзді впевнено перемогла Миколаїв-2, дублем відзначився Дмитро Шастал.
Чемпіонат України з футболу.
Друга ліга
17 тур
16 жовтня
Металург - Суднобудівник 0:5 (0:2)
Голи: 0:1 - Севодняєв (30), 0:2 - Мізернюк (40), 0:3 - Гагулін (51), 0:4 - Носов (61), 0:5 - Частоколяний (90).
Миколаїв-2 - Енергія 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - Махнєв (8), 0:2 - Шастал (29), 0:3 - Шастал (56), 1:3 - Толгаренко (58), 1:4 - Черняєв (90+4)
Інгулець-2 - Реал Фарма 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - Калітов (32, пен), 1:1 - Фхакадзе (84, пен)
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