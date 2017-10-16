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16.10.2017  17:20

Суднобудівник на виїзді "розніс" Металург. Інші матчі 17 туру Другої ліги

Інгулець-2 - Реал Фарма

16 жовтня відбулося три гри 17-го туру чемпіонату України серед команд другої ліги.

Енергія на віїзді впевнено перемогла Миколаїв-2, дублем відзначився Дмитро Шастал. 

Чемпіонат України з футболу.

Друга ліга

17 тур

16 жовтня

Металург - Суднобудівник 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 - Севодняєв (30), 0:2 - Мізернюк (40), 0:3 - Гагулін (51), 0:4 - Носов (61), 0:5 - Частоколяний (90).


Миколаїв-2 - Енергія 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - Махнєв (8), 0:2 - Шастал (29), 0:3 - Шастал (56), 1:3 - Толгаренко (58), 1:4 - Черняєв (90+4)


Інгулець-2 - Реал Фарма 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - Калітов (32, пен), 1:1 - Фхакадзе (84, пен)
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