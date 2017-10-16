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16.10.2017  17:34

Футбольному клубу Зірка - 106 років!

ФК Зірка

16 жовтня свій День народження святкує футбольний клуб Зірка. Кропивницькій команді виповнюється 106 років.

"Зірка є однією з двох найстаріших футбольних команд нашої країни. Історія колективу розпочалася ще в 1911 році. Саме 16 жовтня 1911 року футбольний гурток заводу Ельворті переграв команду першої місцевої чоловічої гімназії з рахунком 4:1.

Цей день і вважається днем футбольного клубу з Кропивницького.

За більш ніж столітню історію Зірка зазнавала злетів і падінь. Прикрі поразки і яскраві перемоги – все це було в біографії кропивницької команди, яка дала футболу чимало знаних футболістів, котрі захищали і продовжують захищати честь нашої країни на міжнародній арені.

А цього року Зірка проводить свій вже восьмий сезон серед кращих команд України", - йдеться на офіційному сайті Зірки.

Редакція Чемпіону вітає ФК Зірка з цією визначною датою та бажає багато-багато перемог! Так тримати!

Нагадаємо, що напередодні Зірка і Карпати поділили очки
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