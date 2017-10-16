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42 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 17:52
Хосеп Гвардіола: Шахтар вичікує на свій шанс, а Наполі "вбиває" пресингом
|Хосеп Гвардіола
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що донецький Шахтар вичікує на свій шанс, а Наполі "вбиває" пресингом.
Про це розповів сам іспанський тренер в коментарі Sky Sports.
"Маю вказати свої гравцям, наскільки добре грає Наполі. Так само я робив і перед грою з Шахтарем", - сказав Гвардіола.
"Ці команди дуже схожі, але головна різниця в тому, що українська команді вичікує, а Наполі "вбиває" вас своїм пресингом", - цитує тренера "горожан" Трибуна
Нагадаємо, що цього сезону клуб з Неаполя не зазнав ще жодної поразки в Серії А.
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